Кончита Вурст: Образ бородатой женщины себя исчерпал
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Артист Томас Нойвирт, выступающий в образе Кончиты Вурст, заявил о том, что намерен изменить сценический имидж. Об этом сообщает РИА "Новости"
.
Теперь певец хочет создать новую индивидуальность. По его словам, бородатая женщина уже достигла всего, чего могла. "Я должен её убить", — сказал Нойвирт.
Как будет выглядеть артист, остаётся только догадываться. Между тем журналисты отметили, что в "Инстаграме" он всё чаще появляется в мужском облике.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.