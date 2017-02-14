Кончита Вурст: Образ бородатой женщины себя исчерпал

Артист Томас Нойвирт, выступающий в образе Кончиты Вурст, заявил о том, что намерен изменить сценический имидж. Об этом сообщает РИА "Новости"

Теперь певец хочет создать новую индивидуальность. По его словам, бородатая женщина уже достигла всего, чего могла. "Я должен её убить", — сказал Нойвирт.

Как будет выглядеть артист, остаётся только догадываться. Между тем журналисты отметили, что в "Инстаграме" он всё чаще появляется в мужском облике.