"Верю в чудо": в Детской областной больнице не хватает лекарств для детей с лейкозом

В Калининграде объявлен сбор средств для детей с острым лимфобластным лейкозом. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Верю в чудо".

В дорогостоящем препарате "Аспарагиназ" нуждаются Паша Мануков, Лена Ермачкова и Владислава Матренина. По словам сотрудников фонда, детей с раком крови в Детскую областную больницу поступило больше, чем было закуплено лекарств. Теперь лечить их нечем.