В Калининграде прокуратура обязала застройщика установить подъёмники для инвалидов-колясочников

В Калининграде прокуратура заступилась за права инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным ведомства, в прокуратуру обратился жилец дома по ул. Левитана. Он пожаловался на отсутствие в доме платформы для колясочников.

Выяснилось, что дом был построен с нарушением проектной документации. Так на лестничной клетке, где проживает инвалид-колясочник, подъемная платформа установлена не была. После вмешательства прокуратуры застройщик оснастил здание необходимым оборудованием.