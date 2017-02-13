Исповедь профессионала: как работают калининградские спасатели МЧС

Сотрудник калининградского отряда МЧС согласился анонимно рассказать о забавных и жутких нюансах своей работы. Спасатель поведал о том, какую опасность представляют для них домашние кошки и каких сюрпризов можно ждать от сельского тракториста.

О жизни

Если судить по числу выездов, то пожарные рискуют жизнью, наверное, чаще, чем спасатели. У них все выезды связаны с огнём, а мы нередко просто квартиры вскрываем или помогаем медикам больного до скорой донести. Однако и у нас бывают очень сложные моменты.

Например, мы нередко выезжаем, чтобы убрать гнёзда насекомых из жилых домов. Однажды шершень прокусил резиновый защитный костюм — у спасателя пол-лица раздуло: аллергическая реакция пошла. А другому коллеге пришлось делать уколы от бешенства: его укусила кошка, которую попросили поймать её хозяева, потому что она стала вести себя неадекватно.

Водолазных работ очень много: ищем тела утонувших или вещдоки, от которых преступники избавлялись, орудия преступления. Даже сейф как-то искали… Снимаем кольца с распухших пальцев, наручники с запястья задержанных. На ДТП, бывает, по несколько раз в день выезжаем — в последнее время особенно часто.

Фото Александра Подгорчука

Едешь на вызов и не знаешь, что там тебя ждёт. Может, силу придётся применить, чтобы полицейским помочь буйного задержать. Такой неадекват и пальнуть из ружья может, бывали случаи.

Чтобы быть спасателем, нужна не только хорошая профессиональная подготовка, но и определённые качества. Во-первых, смелость и стрессоустойчивость. Во-вторых, как бы банально это ни звучало, нужно желание помогать людям. Иначе ты не сможешь за такую мизерную зарплату всем этим заниматься.

О смерти

Работать нам приходится не только с живыми, но и с покойниками. А это совсем не та картина, которую частенько показывают в кино: бледную девушку упаковывают в специальный мешок на молнии и увозят на каталке. В реальной жизни всё намного жёстче: смерть — это, как правило, неприглядная картина. Одного новичка с непривычки начало тошнить, и он убежал.

Тяжелее всего, когда умирают дети… Такое даже спасатели с многолетним стажем работы переносят с трудом. Однажды я нёс на руках по лесу к машине четырёхлетнего мальчика, захлебнувшегося в ручье. Его мать шла следом и рыдала... До сих пор в душе остался...

С нами психологи не работают — максимум тест проведут на профпригодность раз в полгода. Стресс снимаем сами: кто-то с друзьями в баре, кто-то — в бане, а кто-то спортом занимается или путешествует.

О пострадавших

За 15 лет я уже привык видеть мёртвых и искалеченных людей. Сначала было трудно общаться с пострадавшими: видишь, что человеку очень больно и что он, скорее всего, инвалидом останется... А сейчас уже приехал, чаю попил и забыл.

Когда человек умирает — это видно. Взгляд бессмысленный становится, равнодушный. Я это называю "отъезжать". Надо с пострадавшим разговаривать всё время, чтобы он связь с реальностью не терял, в сознании оставался...

Фото Александра Подгорчука

Вот недавно доставали женщину из покорёженного авто — она вся крови, в мою руку вцепилась. В таких случаях мы людям говорим: "Не переживай, всё будет хорошо. Мы тебя вытащим, ты, главное, потерпи немного". Человек слушает уверенную речь и успокаивается, а нам работать легче.

Обычно потерпевшие идут на контакт. Но однажды был дед, которого в автомобиле зажало. Мы его хотим достать оттуда, а он вопит, чтобы мы не вздумали машину резать! Чаще людям всё равно уже, что там делать будут, лишь бы всё это поскорее закончилось.

О критиках

Нередко нас критикуют: мол, мы делаем всё не так. Люди не понимают специфики работы, не знают всех тонкостей, но "включают экспертов" и начинают советовать. В интернете ерунды всякой начитаются и думают, что всё знают.

Или просто поруководить приспичит: "Вон того потерпевшего сначала надо доставать, а не этого". А по инструкции нужно в первую очередь спасать того, у кого больше шансов выжить.

Фото Александра Подгорчука

Мы не обращаем на таких советчиков внимания, а если они становятся назойливыми, то просто отгоняем в сторону, чтобы не мешали.

Крайне редко бывают случаи, когда уже после начинают жаловаться, что мы что-нибудь не так сделали или испортили что-то. Они не понимают, что у нас стоит задача спасти жизнь или здоровье человека, а не его имущество. Если в запертой квартире маленький ребёнок один остался или кастрюля на плите горит, то надо спешить. Но ведь мы не можем ювелирно взломать дверь. Мы можем стеклопакет на окне отогнуть либо дверь распилить. Конечно, стараемся меньшими потерями обойтись, но иногда вариантов нет. Как-то на нас даже в суд наследники квартиры подали, потому что мы, когда их умершего родственника из квартиры доставали, замки спилили...

О чёрном юморе

Однажды мы приехали на ДТП в какой-то замшелый посёлок. Когда доставали пожилого тракториста, то потянули за штаны — и они сползли. Мы еле смех сдержали: на дядьке были надеты самые настоящие трусики-стринги! Уж не знаю, по каким причинам — может, с похмелья бельё жены натянул?

Однажды поехали мы ловить всплывшего в реке утопленника. Это было довольно далеко от того места на берегу, куда могла подъехать машина. Пришлось привязать тело за ноги и тихим ходом его везти по реке несколько километров за своей резиновой лодкой. Мы плыли мимо диких пляжей, где люди купались, рыбу ловили. Тогда было не до смеха.

Помню, ездили на забавный вызов. Женщина выпивала с подружками дома, споткнулась и неудачно упала. Её рука застряла в механизмах дивана — женщина оказалась в нелепой позе. А однажды мужик застрял головой между металлическими прутьями перил в подъезде.

Фото Александра Подгорчука

Много историй связано с "сезонным обострением". Люди с белой горячкой или психически нездоровые сами вызывают спасателей или творят такое, что без нашей помощи не справиться: выкидывают вещи из окна на головы прохожих, баррикадируются и не пускают домой родных...

Один раз позвонил мужчина и сообщил, что с его другом случилось несчастье: объяснял путано, мол, тот где-то застрял. Когда спасатели приехали, показал на шкаф и заявил, что его друг туда зашёл, пропал и теперь разговаривает с ним из стены.

О зверье

Ходят слухи, что мы животным помогать не хотим, но это не так. Дежурный на пульте или оператор диспетчерской службы "112" принимают сигналы от граждан, а нам уже оттуда сообщения спускают. Мы никогда не отказываемся спасти животное, если котёнок уже несколько дней вопит или собака застряла где-то. Птиц часто спасали: и аистов, и лебедей, и даже грачей из вентиляции доставали.

Можем не поехать, если кошка только что на дерево залезла и какой-то бабуле показалось, что она слезть не может. Люди сердобольные часто паникуют на пустом месте. Звонят, мол, лебедь вмёрз в озеро. Приезжаешь — птица сидит. Подходишь к ней — лебедь встаёт преспокойно и улетает.

О благодарности

Чаще всего после собственного спасения человек находится в таком шоковом состоянии, что уходит и даже забывает спасибо сказать. Мы не обижаемся. Бывает, что потом люди возвращаются и благодарят. Кто-то пытается денег дать, кто-то бутылки с алкоголем уговаривает взять. Частенько пишут обращение к начальству, чтобы пофамильно отметить участников спасательной операции. Один раз руководитель предприятия приволок новый холодильник в подарок. Несколькими днями ранее спасли его сотрудника, который провалился в огромную цистерну из-под каких-то химикатов и, надышавшись парами, потерял там сознание.

Однажды мы на пожаре 25 человек, включая детей, спускали с верхнего этажа полыхающего дома. Никто не пострадал, всех удалось вывести из помещений буквально за пять минут до того, как обрушилась горящая крыша. Вот тогда в качестве награды была радость, оттого что всё благополучно закончилось. А потом ещё и медали дали.

Фото Александра Подгорчука