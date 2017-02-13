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Главная Новости Общество

"Там будут летать попугаи": в зоопарке начнут реконструировать исторический львятник

17:37
  376 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининградском зоопарке начнётся реконструкция исторического львятника. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказала директор Светлана Соколова. 

По её словам, сейчас вольеры, где раньше содержались хищные животные, находятся в таком состоянии, что ремонту не подлежат. Их полностью демонтируют и воссоздадут заново в историческом виде. Если постановление будет подписано властями, то уже в этом году начнутся работы.

"На мой взгляд, он будет ничуть не хуже Тропического дома, — сообщила Соколова. — Там будут летать крупные попугаи ара. Туда можно будет заходить, внутрь вольера, кормить мелких попугайчиков просом. Очень много всяких разных современных зоопарковских фишек мы предусмотрели в этом проекте".

Кроме того, директор отметила, что возле Паркового ручья, недалеко от улицы Брамса,  планируется разместить зону животных Сибири и Дальнего Востока — сейчас свободна территория площадью около гектара.

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