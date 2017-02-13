"Там будут летать попугаи": в зоопарке начнут реконструировать исторический львятник
По её словам, сейчас вольеры, где раньше содержались хищные животные, находятся в таком состоянии, что ремонту не подлежат. Их полностью демонтируют и воссоздадут заново в историческом виде. Если постановление будет подписано властями, то уже в этом году начнутся работы.
"На мой взгляд, он будет ничуть не хуже Тропического дома, — сообщила Соколова. — Там будут летать крупные попугаи ара. Туда можно будет заходить, внутрь вольера, кормить мелких попугайчиков просом. Очень много всяких разных современных зоопарковских фишек мы предусмотрели в этом проекте".
Кроме того, директор отметила, что возле Паркового ручья, недалеко от улицы Брамса, планируется разместить зону животных Сибири и Дальнего Востока — сейчас свободна территория площадью около гектара.
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