Дорожников планируют штрафовать на суммы до 500 тыс. рублей: как взыскать деньги за разбитое авто

Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий штрафы до полумиллиона рублей для дорожников, по вине которых водитель попал в ДТП и получил увечья. Документ опубликован на сайте ГД РФ.

Думский законопроект вносит правки в КоАП. Речь идёт не только о ямах на улицах, но и о плохо огороженных местах ремонтных работ. Максимальный штраф для должностных лиц предлагается увеличить с трёх до 30 тысяч руб., для юридических лиц — до 300 тысяч. Кроме того, появляется новая статья: за вред здоровью лёгкой или средней тяжести максимальный штраф для должностных лиц составит уже 100 тысяч руб., для юридических — 500 тысяч руб.

Сами дорожники против поправок. По их мнению, отрасль ежегодно не получает должного финансирования — и именно поэтому на улицах зияют ямы.

Однако очевидно, что нынешние санкции, применяемые к дорожникам, неэффективны. В Калининградской области в 2013—2014 годах удвоилось количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий. В 2015 году каждый пятый пешеход погиб там, где содержание улично-дорожной сети было признано неудовлетворительным. По итогам 10 месяцев 2016 года по этой причине ушли из жизни 63 человека. Этот показатель выше данных 2015 года на 3%.

На Московском проспекте в Калининграде осенью прошлого года сразу несколько машин попали в аварию из-за халатности дорожных служб. Во время демонтажа путепровода у строящейся Восточной эстакады подрядчик не огородил участок проезжей части с торчащими наружу штырями. В итоге за несколько минут сразу три машины повредили колёса. Были и другие аварийные случаи.

Кто заплатит за повреждения?

Как взыскать денежную компенсацию, если ваша машина попала в ДТП по вине дорожников?

По закону "О безопасности дорожного движения" за состояние дорог отвечают власти (городские или региональные). Во время строительства или ремонта ответственность ложится на подрядчика.

Согласно стандартам, предельные размеры ям и выбоин не должны превышать в глубину 5 см, длину — 60 см и ширину — 15 см. Если яма больших размеров, то владелец авто имеет право на компенсацию ущерба, в том числе морального.

Зафиксировать состояние дороги должен сотрудник ГИБДД, оформляющий протокол о ДТП. Инспектор составит акт и предоставит копию водителю. В нём должны быть указаны размеры ямы, её расположение относительно границ проезжей части, следы торможения, положение транспортного средства.

Водителю следует сфотографировать со всех сторон, как выглядит место ДТП. Далее понадобится обязательная независимая экспертиза и оценка повреждений.

После получения документов из ГИБДД нужно обратиться к содержателю дороги (в администрацию города, правительство региона или к подрядчику ремонта и строительства). Если там отказываются идти на мировую, обращайтесь в суд.

"Подобные дела выиграть не так просто, и здесь очень важен документ, составленный на месте происшествия, — говорит юрист регионального общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко. — Если суд придёт к выводу, что водитель мог затормозить и не попасть в яму, то он будет однозначно виноват. Если из картины ДТП видно, что водитель не мог предполагать наличие выбоины, то вина ляжет на дорожников", — отмечает Губенко.

В 2014 году калининградка взыскала с ЗАО "Дорожно-строительное предприятие" почти 53 тысячи рублей за повреждения, которые получил её автомобиль после наезда на крышку люка на улице Клинической. Железный диск отскочил и повредил задний правый диск, защиту тормозного диска, кузов, заднюю ось, а шина колеса разорвалась.

Куда звонить в случае ДТП

302-511 — дежурная часть ГИБДД Калининграда

302-803 — телефон дежурного управления ГИБДД по Калининградской области

112 — общий телефон для приёма информации и экстренного вызова оперативных служб

59-64-00 — единая диспетчерская служба

923799 — муниципальное предприятие "Городское дорожное строительство и ремонт"

+7 (909) 78 23 333, 99-16-42 — Клопс.Ru.