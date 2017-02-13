На набережной Трибуца калининградец спас со льда лебедёнка (фото)
Фото предоставлено Алексеем Мышкиным
Житель Калининграда Алексей Мышкин спас отбившегося от стаи детёныша лебедя. Об этом Клопс.Ru рассказал сам мужчина.
По его словам, знакомая обратилась к нему с просьбой помочь снять со льда молодую птицу, которая не смогла улететь вместе со стаей. Судя по всему, лебедь себя плохо чувствовал, и люди решили оказать ему помощь. Изначально планировалось подплыть к птице, находившейся на Преголе в районе набережной Трибуца, на лодке. Однако лодки не нашлось, и Алексей решил пройти по льду. Он подстраховался с помощью верёвки, один конец которой прикрепили к фонарному столбу на берегу, а другим обвязался сам Алексей.
"Лёд должен был быть твёрдым, поэтому я особо не боялся", — отметил мужчина. Однако, по его словам, когда он начал приближаться к лебедю, выяснилось, что как раз в этом месте проходит теплотрасса, поэтому лёд тонкий или вообще отсутствует. Птица сначала испугалась человека и начала сопротивляться, однако минут через десять обессилела и сдалась.
Молодую самку лебедя, которую назвали Куклой, поместили в приют-передержку для диких животных "Клюквенное" — это уже 39-й крылатый постоялец за последнее время. Как рассказала хозяйка приюта Вера Неклюдова, сначала Кукла отказывалась от пищи, однако, посмотрев на других лебедей, тоже принялась есть и даже кокетничать с самым завидным лебедем на передержке. Через три-четыре дня будет понятно, нужна ли птице какая-то дополнительная помощь.
Ранее Клопс.Ru писал о том, что в связи с наступившими в регионе морозами большое количество диких лебедей нуждается
в помощи.
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