На набережной Трибуца калининградец спас со льда лебедёнка (фото)

Житель Калининграда Алексей Мышкин спас отбившегося от стаи детёныша лебедя. Об этом Клопс.Ru рассказал сам мужчина.



По его словам, знакомая обратилась к нему с просьбой помочь снять со льда молодую птицу, которая не смогла улететь вместе со стаей. Судя по всему, лебедь себя плохо чувствовал, и люди решили оказать ему помощь. Изначально планировалось подплыть к птице, находившейся на Преголе в районе набережной Трибуца, на лодке. Однако лодки не нашлось, и Алексей решил пройти по льду. Он подстраховался с помощью верёвки, один конец которой прикрепили к фонарному столбу на берегу, а другим обвязался сам Алексей.



"Лёд должен был быть твёрдым, поэтому я особо не боялся", — отметил мужчина. Однако, по его словам, когда он начал приближаться к лебедю, выяснилось, что как раз в этом месте проходит теплотрасса, поэтому лёд тонкий или вообще отсутствует. Птица сначала испугалась человека и начала сопротивляться, однако минут через десять обессилела и сдалась.



Молодую самку лебедя, которую назвали Куклой, поместили в приют-передержку для диких животных "Клюквенное" — это уже 39-й крылатый постоялец за последнее время. Как рассказала хозяйка приюта Вера Неклюдова, сначала Кукла отказывалась от пищи, однако, посмотрев на других лебедей, тоже принялась есть и даже кокетничать с самым завидным лебедем на передержке. Через три-четыре дня будет понятно, нужна ли птице какая-то дополнительная помощь.