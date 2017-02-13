Лоси, олени, косули, кабаны и волки: в Калининградской области пересчитают диких животных
Фото с официального сайта правительства Калининградской области
В Багратионовском городском округе стартовали мероприятия по учёту диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Начальник отдела охраны и использования объектов животного мира Михаил Иванов рассказал, что по итогам первого дня работы создалось впечатление положительной динамики по таким видам животных, как косуля и олень. Общие выводы, по словам специалиста, делать рано.
Мониторинг охотничьих ресурсов в Калининградской области проводится каждый год. Его цель — показать динамику численности животных. Участие в работе принимают добровольцы.
Мероприятия по учёту численности диких животных в 2017 году продлятся до 10 марта. Результаты работы направят в Министерство природных ресурсов России.
В прошлом году в Калининградской области насчитывалось 149 волков, 769 лосей, 1 060 оленей, 1 274 косули и почти три тысячи кабанов. От количества животных зависит количество выданных охотникам разрешений на отстрел.
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