"Shopping. Люди и вещи": где покупать модную одежду в Варшаве

Где приобрести в Варшаве модную одежду и чем предпочтения поляков отличаются от вкусов прочих европейцев - журналу "Shopping. Люди и вещи" рассказала фэшн-фотограф из Калининграда Анна Стаселович.

Как оценивать польскую моду, я пока до конца не разобралась. Потому что ее, как и уникальной польской кухни, можно сказать, нет. Вся продвинутая Польша сконцентрирована в нескольких главных городах, а за ними – мрак и аграрная культура. Главная особенность (только не читать "достоинство") польских модников – это любовь к масс-маркету. Даже самые популярные блогеры, у которых под миллион подписчиков в Instagram и бесконечные гастроли по миру, одеваются в миксы из дорогих сумок и дешевых шмоток. Конечно, в этом есть львиная доля промоушена, обращенного к потребителю, но ведь это спрос рождает предложение, а не наоборот. Конечно, нельзя не сказать и о хорошем: многие поляки обладают отменным вкусом и выглядят просто блестяще - их стиль, кстати, зачастую перекликается с берлинским.

В Варшаве очень любят маркеты: в них, во имя всего прекрасного, участвуют не только молодые, но и маститые дизайнеры одежды, украшений, интерьера и т.д. Именно благодаря маркетам мое мнение о варшавской креативной среде значительно улучшилось. Площадки для их проведения постоянно меняются, даты – тоже, но отслеживать все эти изменения легко, используя для поиска кодовое слово targi mody (ярмарки моды).



