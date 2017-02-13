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Главная Новости Общество

"Не вижу причин оставаться в стороне": Прилепин стал замполитом батальона в ДНР

14:05
  1720 12
  • Захар Прилепин. Скриншот видеозаписи с сайта kp.ru
Захар Прилепин. Скриншот видеозаписи с сайта kp.ru
Писатель Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Захар Прилепин рассказал, что по его инициативе было создано подразделение. Писатель отметил, что необходимо стремиться к возвращению контроля в городах, которые были оставлены по разным причинам.

"Литература тут ни при чем. Так или иначе жизнь была связана со службой в свое время (писатель служил в ОМОН и был в командировках в Чечне — Прим. ред.). Я боюсь в патетику свалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс — это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит, у нас получится везде, на любых направлениях. У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне", — сказал Прилепин.

Писатель отметил, что есть много желающих попасть в его подразделение. Многие обещают приехать из России.

Прилепин сказал, что идёт война и оружие носят все. Литератор напомнил, что во время Великой Отечественной воинские звания были у всех. "Я офицер. Естественно, придётся стрелять. Здесь я не ощущаю себя писателем", — сказал Прилепин.

Воинская часть, в которой состоит писатель, расположена в Донецке. Один из прилепинских отрядов будет нести службу под посёлком Коминтерново. До украинских позиций там 400-800 метров.
 

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12 комментариев Правила комментирования

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Ефим
Ефим #
14:26
 Хотелось бы узнать какие нибудь правовые основания нахождения на территории другого государства в составе незаконного вооруженного формирования.
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Сухов
Сухов #
16:32
 в составе незаконного вооруженного формирования.
процитируйте пожалуйста основание того, что эти вооруженные формирования незаконны, юридически грамотное обоснование, а не балабольство
учтите также при поиске цитаты, что эти незаконные по вашему формирования признаются абсолютно законными вашими друзьями-русофобами из Европы
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Ефим
Ефим #
17:15
процитируйте пожалуйста основание того, что эти вооруженные формирования незаконны, юридически грамотное обоснование, а не балабольство
Датой начала конфликта считается 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Украины Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске и провозглашением Харьковской и Донецкой народных республик объявил о создании антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия»[24][25]. 14 апреля на сайте президента Украины был размещён текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке Украины: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. „О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины“». Указ вступил в силу со дня опубликования[26][27].
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romeo
eo rom #
15:42
Cовесть и сострадание...
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Ефим
Ефим #
16:08
Cовесть и сострадание...
Повторюсь, правовые основания , а не эмоции.
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pavlen.nikolay
pavlen.nikolay #
14:47
прикольно
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МирныйГугенот
Гугенот Мирный #
14:56
Хотелось бы узнать реакцию Следственного комитета,в связи с явным нарушения нескольких статей уголовного кодекса, и создание незаконного вооруженного бандформирования.
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romeo
eo rom #
15:47
Какого Следственного комитета? Который обслуживает преступный укр-режим?
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Ефим
Ефим #
16:08
Какого Следственного комитета?
Следственного комитета Российской федерации ))
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Waldemar
Waldemar #
15:01
Ещё один Попандопуло, в поисках приключений на подмогу к террористам рванул.
То их в лифтах сливают, то шмелёк ужалит, зато какая перспектива, за короткий срок стать полковником из грязи
.....или даже йенералом.)))
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ins_sider
ins_sider #
15:04
Все бы ничего. И лишь его личное дело. Но фигура-то медийная! Послужит приманкой для других, которые там ни за что оставят и свою жизнь и другим изуродуют.
Эта бойня абсолютно ничего не решает, лишь пускает в расход определенную часть населения обеих стран, умело и изощренно разведенных кровью также, как когда-то те же сатанистские силы развели полян и древлян.
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Сухов
Сухов #
15:08
Молодец Захар!
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