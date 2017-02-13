"Не вижу причин оставаться в стороне": Прилепин стал замполитом батальона в ДНР

Писатель Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. Об этом сообщает "Комсомольская правда".



Захар Прилепин рассказал, что по его инициативе было создано подразделение. Писатель отметил, что необходимо стремиться к возвращению контроля в городах, которые были оставлены по разным причинам.



"Литература тут ни при чем. Так или иначе жизнь была связана со службой в свое время (писатель служил в ОМОН и был в командировках в Чечне — Прим. ред.). Я боюсь в патетику свалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс — это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит, у нас получится везде, на любых направлениях. У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне", — сказал Прилепин.



Писатель отметил, что есть много желающих попасть в его подразделение. Многие обещают приехать из России.



Прилепин сказал, что идёт война и оружие носят все. Литератор напомнил, что во время Великой Отечественной воинские звания были у всех. "Я офицер. Естественно, придётся стрелять. Здесь я не ощущаю себя писателем", — сказал Прилепин.



Воинская часть, в которой состоит писатель, расположена в Донецке. Один из прилепинских отрядов будет нести службу под посёлком Коминтерново. До украинских позиций там 400-800 метров.