Опрос: российские мужчины и женщины рассказали, какие качества их привлекают друг в друге

Больше всего мужчины в России ценят в женщинах красоту, а их соотечественницы ищут в мужчинах честность. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ



Согласно результатам, 27% прежде всего обращают внимание на внешнюю привлекательность женщины, 17% — на ум, 15% — на искренность и честность, 13% — на доброту, лишь 9% — на хозяйственность, по 7% — на верность и порядочность, 6% — на понимание, 5% — на женственность. Готовность к материнству, чувство юмора, общительность ценны только для 2% опрошенных.



Женщины же в мужчинах ищут честность и доброту — так ответили 23% и 20% соответственно. Надёжность важна для 16% опрошенных, порядочность — лишь для 15%, и только 12% обращают внимание на мужественность. Трудолюбие и интеллект интересуют 11% россиянок. Каждая десятая ценит в кавалерах заботливость. Красота мужчины важна только для 5% жительниц страны, хозяйственность — лишь для 2%.