В Госдуме предложили увеличить штраф за отказ предоставления информации СМИ
Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект об ужесточении наказания для должностных лиц за отказ от предоставления информации представителю СМИ, несвоевременное её предоставление и или предоставление заведомо ложной информации. Об этом сообщили
в пресс-службе ЛДПР.
Авторы законопроекта намерены в понедельник, 13 февраля, внести его на рассмотрение в Госдуму. Депутаты предлагают повысить размер штрафа за указанные действия с 25 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.
"Размер штрафа обусловлен тем, что в результате подобных правонарушений через средства массовой информации значительный круг граждан России может недополучить актуальную, общественно значимую информацию", — пояснили инициативу в пресс-службе ЛДПР. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
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