Алиханов: Развитие индустриальных парков является приоритетным в работе правительства
Антон Алиханов. Фото из архива Клопс.Ru
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что приоритетным направлением работы региональных властей является развитие индустриальных парков. Об этом пишет
ТАСС.
Основные усилия правительства направлены в настоящее время на парки "Храброво" и "Черняховск". "Первый расположен в непосредственной близости от аэропорта — а следовательно и от областного центра и от пунктов пропуска на границе. Мы закладываем на этот парк 39 мегаватт электроэнергии и 20 млн кубометров газа", — сказал Алиханов.
Говоря о парке в Черняховске, врио губернатора подчеркнул, что там хорошая логистика, особенно железнодорожная. До конца года там возведут железнодорожную станцию с двумя видами колеи — европейской и российской. Внутри промпарка планируется построить дорогу.
Глава региона напомнил, что у Черняховска уже есть первый потенциальный резидент. Это французская компания ARC International, планирующая производить стеклянную посуду высокой прочности.
В настоящее время в Калининградской области в общей сложности шесть индустриальных парков. Это и действующие площадки, и те, которые только создаются. Два индустриальных парка в регионе являются государственными, ещё четыре — частными.
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