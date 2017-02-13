Алиханов: Развитие индустриальных парков является приоритетным в работе правительства

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что приоритетным направлением работы региональных властей является развитие индустриальных парков. Об этом пишет ТАСС.



Основные усилия правительства направлены в настоящее время на парки "Храброво" и "Черняховск". "Первый расположен в непосредственной близости от аэропорта — а следовательно и от областного центра и от пунктов пропуска на границе. Мы закладываем на этот парк 39 мегаватт электроэнергии и 20 млн кубометров газа", — сказал Алиханов.



Говоря о парке в Черняховске, врио губернатора подчеркнул, что там хорошая логистика, особенно железнодорожная. До конца года там возведут железнодорожную станцию с двумя видами колеи — европейской и российской. Внутри промпарка планируется построить дорогу.



Глава региона напомнил, что у Черняховска уже есть первый потенциальный резидент. Это французская компания ARC International, планирующая производить стеклянную посуду высокой прочности.



В настоящее время в Калининградской области в общей сложности шесть индустриальных парков. Это и действующие площадки, и те, которые только создаются. Два индустриальных парка в регионе являются государственными, ещё четыре — частными.