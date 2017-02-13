В Калининградской области зажгли огонь Третьих Всемирных военных игр

В Калининградской области состоялась торжественная церемония зажжения огня Третьих Всемирных военных игр. Об этом сообщают "Вести".



На смотровой площадке в посёлке Янтарном была сконструирована специальная чаша из янтаря. Пламя из неё было передано участникам военно-патриотического движения "Юнармия", которые доставили лампадку в Балтийск.



Зимние военные игры пройдут в Сочи. Участие в них примут порядка тысячи солдат и офицеров со всего мира. Зажигаемый по всей стране спортивный огонь является символом игр.