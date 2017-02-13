В Калининградской области зажгли огонь Третьих Всемирных военных игр
Скриншот видеозаписи с сайта www.vesti.ru
В Калининградской области состоялась торжественная церемония зажжения огня Третьих Всемирных военных игр. Об этом сообщают
"Вести".
На смотровой площадке в посёлке Янтарном была сконструирована специальная чаша из янтаря. Пламя из неё было передано участникам военно-патриотического движения "Юнармия", которые доставили лампадку в Балтийск.
Зимние военные игры пройдут в Сочи. Участие в них примут порядка тысячи солдат и офицеров со всего мира. Зажигаемый по всей стране спортивный огонь является символом игр.
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