В Калининграде в понедельник отключат свет на шести улицах, в инфекционной больнице и детской поликлинике
В понедельник, 13 февраля, в Калининграде будут производиться плановые отключения света, холодной воды и газа. Об этом сообщили в администрации.
До 13:00 не будет сегодня света в домах по Каштановой аллее, 72—88, ул. Нарвской, 75, 81, 91а. В доме № 91 по улице Гайдара отключат лифты.
С 13:30 до 18:00 света не будет в домах по улицам Фрунзе, 48, 52—56, Московскому проспекту, 123—133, 133а,б, ул. 1812 года, 49—53. В зону отключения попали городская детская поликлиника № 1 и МУЗ "Городская инфекционная больница".
До 16:00 в понедельник не будет холодной воды в домах по улице Генерала Павлова, 14, 18—30, 34. Отключение связано с работами по замене оборудования.
До окончания работ по устранению неисправностей не будет газа на четырёх улицах. В зону отключения попали дом № 90 по ул. Аксакова, дом № 40 по ул. Красной, дом № 3 по ул. Достоевского и дом № 50 по ул. Зелёной.
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