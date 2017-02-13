В России предложили разрешить продажу алкоголя вблизи школ и больниц

В России могут разрешить реализацию алкогольной продукции вблизи социальных учреждений. Об этом сообщают "Известия"

По данным издания, Минпромторг предлагает внести в законодательство поправки, согласно которым магазины, продающие спиртную продукцию, можно будет размещать на расстоянии 50 м от больниц и школ. В ряде случаев дистанция может быть снижена до 10 м. Так, например, спиртные напитки разрешат продавать в 10 м от школ и вузов.

В ведомстве считают, что изменения помогут в борьбе с контрафактом. Однако не исключено, что против данной инициативы выступят в Минздраве.