В России предложили разрешить продажу алкоголя вблизи школ и больниц
В России могут разрешить реализацию алкогольной продукции вблизи социальных учреждений. Об этом сообщают "Известия"
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По данным издания, Минпромторг предлагает внести в законодательство поправки, согласно которым магазины, продающие спиртную продукцию, можно будет размещать на расстоянии 50 м от больниц и школ. В ряде случаев дистанция может быть снижена до 10 м. Так, например, спиртные напитки разрешат продавать в 10 м от школ и вузов.
В ведомстве считают, что изменения помогут в борьбе с контрафактом. Однако не исключено, что против данной инициативы выступят в Минздраве.
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