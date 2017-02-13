В России предложили разрешить въезд в страну ВИЧ-инфицированных без ограничений

В России могут разрешить свободный въезд в страну людей со статусом ВИЧ. Об этом сообщает "КоммерсантЪ"

По данным издания, вице-премьер Ольга Голодец предложила изменить условия въезда и проживания в стране ВИЧ-инфицированных иностранцев. Сейчас они могут находиться в РФ, если здесь живут их близкие родственники. Более того, Голодец поручила проработать вопрос об оказании ВИЧ-положительным мигрантам медицинской помощи.

Сейчас Россия является одной из 16 стран мира, где осуществляют депортацию ВИЧ-положительных лиц. Ранее в Европейском суде по правам человека подчеркивали необходимость отказа России от дискриминации людей с данным диагнозом.

По данным Роспотребнадзора, за последние несколько лет в стране были обследованы 9,8 млн иностранцев. ВИЧ выявили у 9,2 тыс. человек.