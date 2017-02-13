Мэр Лондона предложил платить горожанам компенсации за отказ от старых дизельных автомобилей

Глава Лондона Садик Хан намерен платить владельцам старого транспорта, работающего на дизельном топливе. Об этом со ссылкой на "Гардиан" сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, за отказ от использования старых авто лондонцам предложат по 3,5 тыс. фунтов стерлингов. Ожидается, что владельцы дизельных машин перейдут на более экологичные виды транспорта. Также мэр призвал ввести утилизацию старых автомобилей и повысить налог для владельцев дизельных машин.

По данным британского правительства, ежегодно из-за грязного воздуха умирают порядка 50 тыс. жителей города. При этом почти половина покупаемых в стране машин являются дизельными.