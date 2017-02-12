В Поваровке под Янтарным водонапорная башня рухнула под тяжестью льда

В Поваровке водонапорная башня рухнула под тяжестью льда. Об этом Клопс.Ru сообщил местный житель Алексей Спиридонов.

Башня рухнула в ночь на воскресенье, 12 февраля. Без воды остались порядка 500 жителей посёлка. Как сообщили Клопс.Ru в единой диспетчерской службе Зеленоградского района, проблема с подчаей воды решена. Дома жителей подключены к водопроводу через частотный преобразователь. Жалоб от людей на отсутствие воды не поступало.

Похоже, местные власти предвидели такой исход. Башня была построена в начале 70-х годов прошлого века. Еще восемь лет назад она проржавела, из нее фонтаном лилась вода, создавая на морозе причудливые узоры. На фоне башни, которую сразу окрестили “пизанской”, начали устраивать селфи.