В Калининграде наградили студентов, победивших в чемпионате профмастерства

В Калининграде в субботу, 11 февраля, состоялась церемония награждения победителей регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Учащиеся вузов, ссузов боролись за призовые места по 15 направлениям: предпринимательство, геодезия, обработка янтаря, дошкольное воспитание, веб-разработка, парикмахерское искусство, сухое строительство и штукатурные работы, электромонтаж, поварской дело, холодильная техника и системы кондиционирования, сетевое и системное администрирование, сварочные технологии, ветеринария, ландшафтный дизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

Так, в направлении “Ветеринария’ первое место заняла учащаяся Гусевского агропромышленного колледжа Анна Кострова, в направлении “Ландшафтный дизайн” первое место поделили учащиеся Полесского техникума профессиональных технологий Игорь Пономарёв и Виктория Киселёва, в номинации “Сварочные технологии” победителем стал учащийся Гусевского агропромышленного колледжа Владислав Кирющенко, в направлении “Дошкольное воспитание” лучшей стала студентка педагогического института Галина Андреева.

Победители — а их порядка 60 человек — будут представлять область на полуфинале российского чемпионата, который пройдёт этой весной.

Напомним, что чемпионат "Молодые профессионалы" проходил с 8 по 11 февраля во Дворце спорта "Янтарный" на Сельме. В соревнованиях приняли участие 96 студентов профессиональных образовательных организаций и молодых рабочих из разных регионов РФ от 16 до 22 лет. Оценивали их выступления будут 129 профессиональных экспертов, в том числе представители предприятий и организаций.