Одержимые, мнительные, общительные, распущенные: ученые назвали тех, кто не похудеет

Ученые назвали типы людей, которым труднее всего похудеть. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Открытие принадлежит австралийцам из объединения CSIRO. Для этого они провели исследование, опросив 55 тысяч человек. Половина из опрошенных пытались похудеть при помощи диет.

Сложнее всего худеть людям мнительным: они боятся провала диеты и сомневаются в том, что смогут сбросить вес. Люди “одержимые” любят поесть и не могут устоять перед любимыми блюдами. Люди “общительные” не в силах придерживаться расписания, “гурманы” получают удовольствие от необычных блюд и никогда от них не откажутся.

Люди “распущенные” не способны контролировать свои привычки. Похудеть при помощи одной только силы воли удается не каждому.