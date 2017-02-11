Сотрудникам ФСО разрешат пользоваться оружием, останавливать транспорт и бесплатно летать на самолётах

Сотрудникам федеральной службы охраны предлагают значительно расширить полномочия. Об этом сообщает “Российская газета”.

Согласно поправкам в закон, которые внёс на рассмотрение в Госдуму президент Путин, сотрудники ФСО смогут останавливать транспорт и пешеходов на объектах госохраны. Им разрешат бесплатно пользоваться аэропортами, вертодромами, посадочными площадками, портами, а также бесплатно летать пользоваться морскими и воздушными суднами.

Спецслужбе разрешат пригрозить оружием и даже использовать его, если представляющий опасность человек попытается приблизиться. В случае крайней необходимости сотрудники ФСОР могут использовать любые подручные средства, включая транспорт.

При этом госохранники будут обязаны пройти дактилоскопию, отказаться от имущества за границей, не выкладывать в интернете информацию о себе, коллегах, начальстве, службе и соблюдать этику. Не примут в охрану судимых и наркоманов. Для сотрудников ФСО также установят ненормированный рабочий день.