В Калининградской области закроют два дома ребёнка

В Калининграде и Гусеве прекратят своё существование два дома ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба областной думы.

Здоровых детей отправят в центр “Росток” в Калининграде, шестерых детей-инвалидов — в Советск, в дом ребёнка, где сейчас живут 17 детей с проблемами здоровья. Уже подготовлено соответствующее распоряжение регионального правительства.

Рациональное зерно депутаты, в первую очередь, видят в том, чтобы разделить больных и здоровых детей, заполнить другие полупустующие детские дома, занять работой персонал, которого, к примеру, в Советске, насчитывается больше, чем детей.

Дом ребёнка в Калининграде отдадут под областной детский реабилитационный центр. Работников обоих учреждений трудоустроят. Им подыщут места в соцучреждениях, больницах, поликлиниках.