В Калининградской области закроют два дома ребёнка

В Калининграде и Гусеве прекратят своё существование два дома ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба областной думы.
Здоровых детей отправят в центр “Росток” в Калининграде, шестерых детей-инвалидов — в Советск, в дом ребёнка, где сейчас живут 17 детей с проблемами здоровья. Уже подготовлено соответствующее распоряжение регионального правительства.
Рациональное зерно депутаты, в первую очередь, видят в том, чтобы разделить больных и здоровых детей, заполнить другие полупустующие детские дома, занять работой персонал, которого, к примеру, в Советске, насчитывается больше, чем детей.
Дом ребёнка в Калининграде отдадут под областной детский реабилитационный центр. Работников обоих учреждений трудоустроят. Им подыщут места в соцучреждениях, больницах, поликлиниках.
Напомним, что в прошлом году представители аппарата уполномоченного по правам человека в Калининградской области посетили
с проверкой находящийся на ул. Муромской в областном центре ГБУЗ "Дом ребёнка Калининградской области". Результатами проверки региональный омбудсмен остался недоволен.
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