В ночь на субботу можно будет наблюдать комету и лунное затмение

В ночь на субботу, 11 февраля, можно будет наблюдать сразу два природных явления: комету и лунное затмение. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Калининград".

Полутеневое затмение луны произойдёт около трёх часов ночи по местному времени: часть её будет казаться тёмно-серой. Затмение продлится четыре часа.

Чуть позже, ранним утром, к Земле приблизится комета Хонда-Мркоса-Пайдушаковой: увидеть её можно будет в телескоп, либо невооружённым глазом в виде звезды зеленоватого цвета.