В ночь на субботу можно будет наблюдать комету и лунное затмение
Фото с сайта en.wikipedia.org
Полутеневое затмение луны произойдёт около трёх часов ночи по местному времени: часть её будет казаться тёмно-серой. Затмение продлится четыре часа.
Чуть позже, ранним утром, к Земле приблизится комета Хонда-Мркоса-Пайдушаковой: увидеть её можно будет в телескоп, либо невооружённым глазом в виде звезды зеленоватого цвета.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.