Церковь саентологов разрешила Джону Траволте безнаказанно убивать людей
Фото Wikipedia, автор Richard Goldschmidt
Церковь сайентологии разрешила американскому актёру и певцу Джону Траволте безнаказанно совершать убийства людей. Об этом пишет "Взгляд"
со ссылкой на Daily News.
Актриса Лия Ремини, покинувшая эту церковь четыре года назад, объявила, что Траволта имеет в ней положение хахана и потому может убивать. Причём остальные члены церкви должны покрывать и защищать его при этом.
В этой же организации состоит актёр Том Круз.
Как сообщает радио Sputnik
, по словам политика Михаила Маркелова, позиции этой религиозной организации в США очень сильны, однако она не может разрешить то, что противоречит закону. Маркелов подчеркнул опасность Церкви сайентологии для общества.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.