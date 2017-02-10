Церковь саентологов разрешила Джону Траволте безнаказанно убивать людей

Церковь сайентологии разрешила американскому актёру и певцу Джону Траволте безнаказанно совершать убийства людей. Об этом пишет "Взгляд" со ссылкой на Daily News.

Актриса Лия Ремини, покинувшая эту церковь четыре года назад, объявила, что Траволта имеет в ней положение хахана и потому может убивать. Причём остальные члены церкви должны покрывать и защищать его при этом.

В этой же организации состоит актёр Том Круз.