СМИ: большинство британских подлодок находятся в нерабочем состоянии
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Большая часть подводных лодок ВМС Великобритании, вооружённых крылатыми ракетами "Томагавк", находится в нерабочем состоянии. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает
газета The Sun.
Всего из строя вышли семь субмарин. Часть из них уже находится на ремонте, работу остальных планируется наладить позже. После окончания технического обслуживания только одна подлодка в настоящее время проходит испытания в море. Издание отмечает, что в ближайшее время субмарина не сможет приступить к выполнению задач.
От премьер-министра Великобритании информация о действительном положении дел, согласно словам источника, скрывается. Действующих многоцелевых подлодок в стране нет впервые за несколько десятилетий.
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