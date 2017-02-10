Калининградцам предложили поделиться детскими книгами

Жителям Калининграда предложили отметить Международный день книгодарения. Об этом сообщили в детской библиотеке им. Соболева.

Праздник отмечается 14 февраля. К этому дню Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения "Растим читателя" приурочила акцию "Дарите книги с любовью". Принять в ней участие смогут все желающие.

Для этого нужно будет на следующей неделе, со вторника по пятницу, прийти в библиотеку и оставить на полке детские книги. Часть книг оставят в фонде библиотеки. Остальную литературу подарят маленьким читателям.

Библиотека им. Соболева расположена по адресу ул. Черниговская, 33/37. Часы работы: 10:00 до 19:00.