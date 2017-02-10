"Лукойл" профинансирует оснащение нового корпуса Детской областной больницы на 180 млн рублей

Компания "Лукойл" готова подписать соглашение с региональным правительством. Как рассказал в ходе " Прямой линии " на ГТРК-Калининград врио губернатора Антон Алиханов, бывшая Медсанчасть №1 станет частью Детской областной больницы.

"У нас в бюджете на этот год заложено порядка 17 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по реконструкции бывшей Медсанчасти №1. Там 7 тысяч квадратных метров под различные отделения. "Лукойл" согласилась вложить порядка 180 млн рублей в оборудование и ремонт", — отметил глава региона.