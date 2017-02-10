Ждать не дольше трёх дней: региональный Минздрав определил сроки приёма онкологических больных
Региональный минздрав издал приказ, который регламентирует сроки приема у врачей-онкологов. Такое заявление сделал глава региона Антон Алиханов в рамках прямой линии на ГТРК "Калининград"
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"В приказе прописаны жёсткие критерии, в том числе сколько ждать приема врача-онколога. Долго его согласовывали. Посмотрим, как это будет выполнятся. Время от записи до приема в Калининграде — три дня. Время ожидания гистологии — 15 дней. Будут внедрены четкие требования. Если будут факты нарушений, будем отдельно с этим работать", — заявил врио губернатора.
Также, по словам Антона Алиханова, увеличены сроки работы КТ и МРТ. Теперь оборудование будет работать не с 8:00 до 17:00, а до 19 часов. "Слышал большое количество претензий относительно торговли очередью в больницах, требования денег. Составляющую кумовства, коррупции надо исключать, но борьбы с ведьмами не будет".
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