Музей Брахерта в Отрадном готов принять бюсты Ленина и Сталина, найденные в котловане
В 1949-м скульпторы Вениамин Пинчук и Роберт Таурит создали памятник на тему "Ленин и Сталин в Горках". Тот вариант, где Ленин сидит на скамейке, а Сталин — стоит рядом. Копии новой скульптурной композиции (как и ее предшественницы родом из 30-х, где соратники беседуют, оба сидя) разошлись по всему СССР. А одну из них установили в Светлогорске.
Когда началась борьба с культом личности, светлогорский памятник исчез. В 2003-м при рытье котлована возле местной администрации были обнаружены изваяния Ленина и Сталина. Неожиданные находки были переданы в Дом-музей немецкого ваятеля Германа Брахерта в поселке Отрадное, где создавался центр скульптуры. Однако позже они пропали оттуда.
Журналисты выяснили, что бюсты были подарены депутату Светлогорского совета и директору МБУ "Гидротехник" в Калининграде Алексею Мойсе. Он готов вернуть их, а нынешний директор музея Брахерта Наталия Шевчук заверила: с радостью примут изваяния назад.
"Наши посетители спрашивают про эти экспонаты, они не забыты, интерес к ним есть", — говорит Наталия Геннадьевна.
Напомним, в 2010 году калининградцы говорили
, что готовы купить скульптуру Ленина, чтобы расстрелять её.
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