"Дальнейшее лечение не требуется": калининградец, которому собирали деньги на операцию, победил рак

Калининградец Евгений Симаков, прооперированный в Санкт-Петербурге в ноябре 2016 года, получил результаты анализов на гистологию. Доктора сделали вывод, что дальнейшее лечение ему не требуется. Об этом Клопс.Ru сообщила жена Евгения Мария.

"Мы только что вернулись из Санкт-Петербурга: после операции по удалению опухоли с метастазами пришла гистология Жени. У нас всё хорошо! — рассказала Мария. — Муж был на консультации у химиотерапевта. Врач сказал, что анализы хорошие, живых раковых клеток нет, дальнейшее лечение не требуется, нужно только динамическое наблюдение. Мы очень благодарны всем, кто нас поддержал и верил в выздоровление Жени! Огромное спасибо врачам института за участие, они не переставали нас консультировать даже на расстоянии, по телефону, в самые трудные моменты. Когда мы уезжали из Санкт-Петербурга, там оставались наши земляки — семейная пара из Светлого. У парня такой же диагноз, как у Жени. Надеюсь, он поправится, а наш пример даст этой семье надежду и силы".

