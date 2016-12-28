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Главная Новости Здоровье

Больного раком калининградца, у которого врачи не заметили метастазы и пневмонию, прооперировали в Санкт-Петербурге

Автор: Ольга Запивалова
14:30
  1297 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Санкт-Петербурге прооперировали 28-летнего калининградца Евгения Симонова, который уже четыре года борется с онкологическим заболеванием.

В декабре неравнодушные люди помогали собрать мужчине средства на лечение. После публикации на Клопс.Ru за сутки счёт Симаковых пополнился на 98 тысяч рублей. Ещё 50 тысяч рублей передал семье из рук в руки знакомый Жени. Эти деньги были необходимы Симаковым на перелёт в Санкт-Петербург и обратно, лекарства, диагностику и лечение в НИИ онкологии им. Петрова, а также проживание супруги Жени в гостинице, пока муж восстанавливался после операции. 

Долгий путь к операции

Напомним, Евгения лечили от почечной колики, остеохондроза и даже вырезали аппендикс, не заметив метастазы в забрюшинном пространстве. 

В ноябре, когда Жене нужно было лететь в Санкт-Петербург на операцию по удалению опухоли, местные врачи проглядели у пациента пневмонию. Только после обращения в Минздрав и страховую компанию его госпитализировали и начали делать переливание крови, назначенное ещё две недели назад.

В декабре калининградцы собрали для Симаковых почти 150 тысяч рублей на очередное обследование и поездку в петербургский институт. 
 
Мария, супруга Жени, говорит, что эти средства очень пригодились им. Сейчас на карте осталось ещё 15 тысяч рублей — они отложены на лекарства для Жени.

Половина больных — калининградцы

Мария Симакова рассказала Клопс.Ru, что в Санкт-Петербург они прилетели 16 декабря. После ряда обследований и осмотра терапевта Жене должны были назначить дату операции либо перенести её на более поздний срок.

"Мы уже устали ждать и очень хотели, чтобы опухоль с метастазами удалили как можно быстрее. Конечно, Женю болезнь замучила, но в последнее время перед операцией он был очень даже красивый, не такой прозрачный, как ещё месяц назад! — радостно рассказывает Мария. — И чувствовал себя лучше, у него начали прорастать волосы, появился небольшой румянец! В институте сразу по приезде Жене сделали КТ грудной клетки — доктор сказал, что пневмонии уже нет, противопоказаний к операции он не увидел. Женя сдал ряд анализов, и доктора направили его на операцию". 

По словам Марии, операция была тяжёлая и длилась несколько часов, так как метастаз разросся до крупных размеров. Евгению сделали несколько больших разрезов на животе. 

Мария рассказала, что почти половина пациентов отделения, в котором лежал Евгений, составляли калининградцы. Одного из мужчин оперировали в тот же день, что и Женю. Почти полдня их жёны провели вместе около операционной и реанимации в волнении и ожидании. 

Операция прошла успешно, но Симаковых предупредили, что в течение трёх дней после неё может открыться внутреннее кровотечение. К счастью, этого не произошло.

"Ещё несколько дней мы пробыли в институте и вчера вернулись домой, — продолжает Мария. — Женя сам встаёт и ходит и даже сам поехал сегодня к маме в Светлый! Вот только живот у него очень большой: доктор сказал, что некоторое время будет скапливаться лимфа, но в течение месяца естественным путём она сама должна выходить. Вчера почему-то процесс перешёл на бока и поясницу. Лечащий врач говорит, что, если лимфа не будет выходить, придётся требовать госпитализацию и ставить дренаж. Нам очень хочется верить, что всё обойдётся".

Надежда на будущее

По словам Марии, в ближайшие две недели они получат результаты гистологии опухоли, удалённой у Жени.
 
"Если метастаз совсем мёртвый, то мы свободны, — говорит Мария. — Если обнаружится хоть 5% живых раковых клеток, Евгению придётся снова проходить химиотерапию. Она будет ещё сложнее и токсичнее, чем все предыдущие. Конечно, мы надеемся на чудо, я поддерживаю мужа как могу, но он очень устал, истощён морально и физически…" — вздыхает Мария Симакова.

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2 комментария Правила комментирования

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bosya
bosya #
15:04
От всей души здоровья вам и сил!
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nikinamu
nikinamu #
15:31
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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