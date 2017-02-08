Калининградке заплатят 400 тысяч рублей за падение с лестницы

Ленинградский районный суд Калининграда обязал городское управление «Капитальный ремонт многоквартирных домов» выплатить 400 тысяч рублей работнице, получившей производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Летом 2014 года женщина упала с деревянной лестницы, когда обходила дома по служебной надобности. Травма оказалась серьезной, ее оценили как тяжкий вред здоровью, женщине пришлось лечиться в стационаре и долечиваться дома. Работница управления через суд потребовала от работодателя компенсацию 1,2 млн рублей.
Суд пришел к выводу, что травма стала следствием простой неосторожности работницы управления, но при этом выяснил, что она была допущена к работе без всякого инструктажа по технике безопасности. В итоге иск был удовлетворен частично, женщине присудили за падение с лестницы 400 тысяч рублей.
Работодатель подал в областной суд апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции правильным.
Напомним, что недавно суд обязал
другое муниципальное предприятие выплатит компенсацию морального вреда за травму. Речь идет о "Калининград-ГорТранс", по вине которого случайная прохожая получила травму из-за обрыва контактной сети. В итоге женщина получит чуть больше 20 тысяч рублей.
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