Калининградке заплатят 400 тысяч рублей за падение с лестницы

Ленинградский районный суд Калининграда обязал городское управление «Капитальный ремонт многоквартирных домов» выплатить 400 тысяч рублей работнице, получившей производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Летом 2014 года женщина упала с деревянной лестницы, когда обходила дома по служебной надобности. Травма оказалась серьезной, ее оценили как тяжкий вред здоровью, женщине пришлось лечиться в стационаре и долечиваться дома. Работница управления через суд потребовала от работодателя компенсацию 1,2 млн рублей.

Суд пришел к выводу, что травма стала следствием простой неосторожности работницы управления, но при этом выяснил, что она была допущена к работе без всякого инструктажа по технике безопасности. В итоге иск был удовлетворен частично, женщине присудили за падение с лестницы 400 тысяч рублей.

Работодатель подал в областной суд апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции правильным.