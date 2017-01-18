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Калининградка засудила "ГорТранс" за травму, полученную из-за обрыва контактной линии

11:13
  1172 2
  • Фото из архива Клопс.Ru.
Фото из архива Клопс.Ru.
В Калининграде местная жительница отсудила у муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс" 20 664 рубля за травму, полученную в результате обрыва контактной линии. Об этом сообщается на сайте Центрального суда.
 
Два года назад на ул. Леонова у троллейбуса, который проезжал через трамвайные пути, токоприёмник сошёл с контактной линии. В результате этого оборвалось и упало троллейбусное пересечение — спецчасть контактной сети, устанавливаемая на пересечении двух и более троллейбусных линий. Фрагмент детали задел ногу стоявшей рядом женщины. Из-за этого ей пришлось обращаться в больницу, а потом ещё около трёх недель находиться на больничном.
 
Истица обратилась в суд и потребовала 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 16 500 рублей в качестве оплаты затрат на покупку лекарств и оказание услуг представителя.
 
"Представитель ответчика исковые требования признал частично, указав, что организация осознает всю степень своей ответственности. Представитель признал размер причиненного материального ущерба, однако просил определить размер компенсации морального вреда и судебных расходов с учетом финансового положения организации, а также степени разумности и справедливости", — говорится на сайте инстанции.
 
Согласно ст. 1079 ГК РФ, юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник следствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании.
 
В силу ст.ст. 151, 1100 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда, если вред жизни или здоровью гражданина причинен источником повышенной опасности.
 
В судебном заседании было установлено, что владельцем источника повышенной опасности, причинившем легкий вред здоровью истицы, является МКП "Калининград-ГорТранс".
 
Суд с учетом разумности и справедливости удовлетворил требования частично. С "ГорТранса" взыскали расходы на лекарственные препараты — 664 рубля 20 копеек, компенсацию морального вреда — 12 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя — 8 тысяч рублей.
 

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2 комментария Правила комментирования

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ziminaYuli
ziminaYuli #
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ivanovmisha
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