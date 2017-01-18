Калининградка засудила "ГорТранс" за травму, полученную из-за обрыва контактной линии

В Калининграде местная жительница отсудила у муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс" 20 664 рубля за травму, полученную в результате обрыва контактной линии. Об этом сообщается на сайте Центрального суда.

Два года назад на ул. Леонова у троллейбуса, который проезжал через трамвайные пути, токоприёмник сошёл с контактной линии. В результате этого оборвалось и упало троллейбусное пересечение — спецчасть контактной сети, устанавливаемая на пересечении двух и более троллейбусных линий. Фрагмент детали задел ногу стоявшей рядом женщины. Из-за этого ей пришлось обращаться в больницу, а потом ещё около трёх недель находиться на больничном.

Истица обратилась в суд и потребовала 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 16 500 рублей в качестве оплаты затрат на покупку лекарств и оказание услуг представителя.

"Представитель ответчика исковые требования признал частично, указав, что организация осознает всю степень своей ответственности. Представитель признал размер причиненного материального ущерба, однако просил определить размер компенсации морального вреда и судебных расходов с учетом финансового положения организации, а также степени разумности и справедливости", — говорится на сайте инстанции.

Суд с учетом разумности и справедливости удовлетворил требования частично. С "ГорТранса" взыскали расходы на лекарственные препараты — 664 рубля 20 копеек, компенсацию морального вреда — 12 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя — 8 тысяч рублей.