Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
В новой редакции закон исключает в статье 116 УК РФ побои в отношении членов семьи и близких лиц из числа преступлений. Эти действия будут отнесены к административным правонарушениям.
Госдума приняла
законопроект о декриминализации побоев в семье в третьем чтении в конце января. В третьем и окончательном чтении за документ проголосовали 380 депутатов, против — трое (противниками выступили представители ЛДПР и КПРФ). Инициатор законопроекта, представитель ЕР Андрей Исаев привёл в пример ситуацию в странах Европы, когда любая провинность может лишить человека родительских прав.
За отмену уголовной ответственности для родителей за безобидные наказания детей выступили
в РПЦ.
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