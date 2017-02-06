Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 19 млрд рублей
Правительство России приняло решение увеличить расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года на 19,17 млрд рублей — до 638,84 млрд. Соответствующее постановление опубликовано
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что эксплуатация стадионов для проведения чемпионата мира по футболу в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге, в том числе обеспечение этих стадионов оборудованием, необходимым для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, в соответствии с требованиями ФИФА, осуществляется застройщиком за счёт средств федерального бюджета, предусмотренных программой", — говорится в документе.
Согласно внесённым изменениям, из федерального бюджета на подготовку будет выделено 350,45 млрд рублей, региональные бюджеты потратят в общей сложности 92,2 млрд, частные инвесторы — 196,18 млрд.
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