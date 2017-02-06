Большинство россиян считают, что "закон Димы Яковлева" отменять нельзя (инфографика)
Более 54% жителей России высказались категорически против отмены закона, запрещающего гражданам США усыновлять детей из нашей страны. Об этом свидетельствуют
данные опроса ВЦИОМ.
За отмену "закона Димы Яковлева" выступили 41% респондентов. Уровень одобрения новых правил усыновления, вступивших в силу с 1 января 2013 года, среди россиян остаётся высоким — 71%. Доля противников закона о запрете усыновления российских детей американцами среди наших соотечественников достигла максимума за все годы существования нормы и составила 25%. Затруднились ответить на вопрос 4% опрошенных.
Ранее Европейский суд по правам человека признал
незаконным запрет на усыновление российских детей американцами. "Закон Димы Яковлева" приняли после случаев жестокого обращения с детьми в США, когда виновных не наказывали. Восьмилетний мальчик, чьим именем назван закон, погиб после того, как приёмный отец оставил его одного в машине на солнцепёке на весь день.
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