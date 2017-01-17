ЕСПЧ признал незаконным запрет на усыновление российских детей американцами

Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет на усыновление российских детей американцами. Об этом сообщает РИА "Новости".



Иски против России подали 45 американцев и 27 детей из нашей страны. Суд постановил, что Москва нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека своим запретом. По решению ЕСПЧ наша страна обязана выплатить каждому истцу по 3 тыс. евро за моральный ущерб и по 600 долларов США на покрытие судебных издержек.



Закон о запрете усыновления российских детей американцами действует в нашей стране с 1 января 2013 года. Его приняли после случаев жестокого обращения с детьми в США, когда виновные оказывались безнаказанными. Закон назвали именем восьмилетнего мальчика Димы Яковлева, который в 2008 году погиб после того, как приёмный отец оставил его одного в машине на солнцепёке на весь день.