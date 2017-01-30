Перевозчики: при тарифе в 20 рублей о покупке новых автобусов не может быть и речи

С 1 февраля стоимость поездки в калининградских автобусах повышается более чем на 10% — до 20 рублей. При этом пассажирам не стоит рассчитывать на то, что они будут ездить на новых автобусах, говорят перевозчики, поскольку индексация тарифа не покрывает инфляционные убытки.

Зарплата персонала вырастет на 5-6%

Индексация тарифа отразится на зарплатах персонала и покроет рост цен на топливо. Что касается закупки новых автобусов, то при нынешнем тарифе этого сделать не получится.



"В среднем зарплата вырастет на 5-6%, не более, так как эти два рубля уже давно съела инфляция. Тариф в 20 рублей нужно было устанавливать ещё два года назад, прибыли тут никакой нет, и о покупке новых автобусов нет даже и речи", — сказал Клопс.Ru глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц.



Он рассказал, что формирование прошлого тарифа было произведено из расчета цены на топливо в 32 рубля, тогда как сейчас на заправках дизель реализуется по 39 рублей за литр.

Для новых частных автобусов нужно 24 рубля

По словам Владимира Гренца, для покупки частниками новых зарубежных автобусов, например тех, которые сейчас работают по маршруту № 24, тариф должен составлять 24 рубля. В эту цену включены платежи по кредитам.



"Это не 28 рублей, о которых говорит "ГорТранс" с белорусскими автобусами, взятыми под большой лизинговый платеж. Это были бы кредитные автобусы зарубежного производителя "Ивеко". Они удобные в эксплуатации, и если бы мы их поставили, то тариф в 24 рубля калининградцы бы одобрили", — отмечает Гренц.

Кто будет платить

Комментируя повышение стоимости проезда в калининградском транспорте, врио губернатора области Антон Алиханов назвал решение установить 20 рублей экономически обоснованным.



При этом он раскритиковал тех управленцев, которые закупили новые автобусы под большой лизинговый платеж.



"Я не считаю, что ошибки в бизнес-планах и расчетах по лизинговым платежам должны оплачивать жители региона. Тариф в 20 рублей — вполне экономически обоснованный сейчас", — отметил Алиханов.



При этом покрывать дыру в экономике "ГорТранса" придется из бюджета города. Об этом сказал председатель комитета городского хозяйства горадминистрации Сергей Мельников.



У муниципального перевозчика разницу между экономически обоснованным тарифом (26-28 руб.) и тем, что установлен в 20 рублей, будет оплачивать городской бюджет, — сказал чиновник.

До транспортной реформы в 2016 году бюджет Калининграда выделял на поддержание муниципального предприятия "ГорТранс" порядка 400 миллионов рублей ежегодно. Тогда датировали только электрический транспорт – трамваи и троллейбусы. У муниципального перевозчика не было автобусных маршрутов. Теперь же, помимо электротранспорта, нагрузкой на бюджет станут и автобусные перевозки.



Исходя из расчетов "Калининград-Гортранса" если работать "в ноль", то поездка должна обходится в 26 рублей, с прибылью — 28 рублей. Таким образом, город заплатит за каждого перевезенного пассажира минимум 6 рублей.

Для перевозчиков тариф всегда экономически необоснованный

За последние шесть лет тариф на общественном транспорте индексировался несколько раз. Летом 2011 года поездка на автобусе подорожала с 10 до 12 рублей. В начале 2013 года тариф вырос более чем на 20% — с 12 до 15 рублей. С 1 января 2015 года поездка в автобусе подорожала с 15 до 18 рублей.



Калининградские перевозчики в последние шесть лет говорят о том, что тариф на транспорте является экономически необоснованным.



"В тариф на проезд не включена так называемая инвестиционная составляющая. Поэтому перевозчики не могут своевременно покупать новые автобусы. Повышение цены билета на городских маршрутах позволит решить эту проблему", — "В тариф на проезд не включена так называемая инвестиционная составляющая. Поэтому перевозчики не могут своевременно покупать новые автобусы. Повышение цены билета на городских маршрутах позволит решить эту проблему", — говорил в 2013 году глава предприятия "БалтАвтоЛайн" Сергей Донских.



Перевозчики предлагали рассмотреть несколько схем обновления транспорта. Так, если бы в 2013 году к действующему тогда тарифу прибавили 77 копеек, то автотранспортные компании обещали обновлять парк ежегодно на 10%, если на 1,80 рубля — то на 15%, если же поднять в два раза, до 24 рублей, то предприятия смогли бы обновить весь свой парк за два года. Региональная служба по тарифам никогда не устанавливала ту цену на проезд, которую просили перевозчики.