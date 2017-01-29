Семья из Владимирской области назвала детей Путин и Шойгу

Мальчика по имени Путин ранее звали Расул, но родители решили внести изменения в свидетельство о рождении. Шойгу появился на свет недавно и приходится ему двоюродным братом. Полное его имя - Шойгу Хурмедович Джураев.

Как уточняет местное издание, имена для мальчиков выбирал дедушка. Семья Джураевых приехала в село под Владимиром из Таджикистана и получила российское гражданство.