Бранденбург поможет Калининграду в развитии сельского хозяйства
Фото пресс-службы регионального правительства
Калининградская область и Бранденбург намерены развивать сотрудничество в аграрной сфере. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, возможности сотрудничества обсудили руководители профильных министерств регионов Наталья Шевцова и Йорг Фогельзэнгер. Встреча состоялась в Берлине в рамках визита калининградской делегации.
Временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Калининградской области рассказала германским коллегам о состоянии отрасли, приоритетах развития, в числе которых промышленное производство плодов и ягод, организация питомников, переработка картофеля и овощей, племенное животноводство. Важным фактором экономического роста является развитие мелиорации. Как отметила Наталья Шевцова, эти направления представляют интерес и для иностранных инвесторов. На территории региона реализуются успешные совместные проекты в агробизнесе. Глава министерства подчеркнула, что область открыта для новых инвесторов и власти готовы оказывать им поддержку.
Йорг Фогельзэнгер, представляющий крупный аграрный регион Германии, выразил интерес к сотрудничеству и обмену опытом. Развитие взаимодействия также обсуждалось с руководством Ассоциации фермеров земли Бранденбург и представителями научных кругов.
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