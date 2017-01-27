Бранденбург поможет Калининграду в развитии сельского хозяйства

Калининградская область и Бранденбург намерены развивать сотрудничество в аграрной сфере. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, возможности сотрудничества обсудили руководители профильных министерств регионов Наталья Шевцова и Йорг Фогельзэнгер. Встреча состоялась в Берлине в рамках визита калининградской делегации.



Временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Калининградской области рассказала германским коллегам о состоянии отрасли, приоритетах развития, в числе которых промышленное производство плодов и ягод, организация питомников, переработка картофеля и овощей, племенное животноводство. Важным фактором экономического роста является развитие мелиорации. Как отметила Наталья Шевцова, эти направления представляют интерес и для иностранных инвесторов. На территории региона реализуются успешные совместные проекты в агробизнесе. Глава министерства подчеркнула, что область открыта для новых инвесторов и власти готовы оказывать им поддержку.



Йорг Фогельзэнгер, представляющий крупный аграрный регион Германии, выразил интерес к сотрудничеству и обмену опытом. Развитие взаимодействия также обсуждалось с руководством Ассоциации фермеров земли Бранденбург и представителями научных кругов.