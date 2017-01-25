В Калининграде
В Калининграде
+2 °C
днем
0 °C
ночью
25 января 2017 г. 16:53
69 611 пользователей
за 24 часа на сайте
59.26 +0.02
Курс ММВБ на 25 января 2017, 16:00
63.64 +0.08
Курс ММВБ на 25 января 2017, 16:00
14.54 +0.03
Курс ЦБ на 26 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Медведев: За пять лет необходимо привести городские улицы в достойный вид

13:32
  608 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам потребовал за пять лет привести в достойный вид городские улицы. Об этом сообщает ТАСС.

Для выполнения поручения в правительстве рассмотрят проект "Формирование комфортной городской среды". Медведев подчеркнул, что всем людям важно, как выглядит двор, в котором они живут. Важно освещение во дворах, клумбы, наличие скамеек и парковок.

Глава правительства напомнил о решении увеличить расходы федерального бюджета на проект благоустройства городов с 5 до 20 млрд рублей. На благоустройство российских парков и скверов направят ещё 500 млн рублей.

Медведев отметил, что большую ответственность в сфере благоустройства несут органы местного самоуправления. Он сказал: "Важно, чтобы сами жители могли влиять на выбор варианта благоустройства, давать обратную связь, контролировать качество работ".

Напомним, ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назвал "настоящим позором" отсутствие в областном центре нормальных тротуаров. Мэр Калининграда Александр Ярошук позже заметил, что полностью отремонтировать дороги и тротуары в городе удастся только после чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Плохое состояние дорог и тротуаров в Калининграде»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t918

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Плохое состояние дорог и тротуаров в Калининграде

Фото новости
Ярошук: полностью отремонтировать дороги, тротуары и парки в Калининграде удастся только после ЧМ
17 января 201712:22
  839 0
Фото новости
Алиханов: Отсутствие в Калининграде нормальных тротуаров — настоящий позор
30 декабря 201616:54
  7151 6

Главные темы дня

Отдых с угрозой для жизни: калининградцы хотят судиться с оператором из-за испорченных каникул в Праге
12:54
  5479 14
Отдых с угрозой для жизни: калининградцы хотят судиться с оператором из-за испорченных каникул в Праге
Жил в Крыму на свалке: калининградка через интернет нашла отца, пропавшего 45 лет назад
Фото горячей новости
14:17
  2381 1
Прозвище Ярошука и упавший с полки Гольдман: калининградские чиновники — о своём студенчестве
Фото горячей новости
13:03
  3470 8
"Уж лучше к хорошему врачу съездить, чем идти в бесплатную больницу": калининградцы продолжают ходить на приём к Галине Атрахимович
Фото горячей новости
13:00
  8572
В Литве к 12 годам заключения приговорили россиянина, которого судили по делу 1991 года
Фото горячей новости
11:40
  2549 1

Лента новостей

Картинка
Росстат: реальные доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9%
16:50
  1 0
Картинка
Тайны онлайн-шопинга: стоит ли калининградкам покупать одежду через сайт?
16:40
  685
Картинка
"Анна Каренина", "Отелло" и сказки Шахерезады: какие спектакли стоит посетить в Польше, Литве и Латвии до конца зимы
16:38
  29 0 Афиша
Картинка
В Калининграде открылась первая соляная пещера
16:35
  3059

Авторские колонки

Фото автора
Карина Пинтийская
журналист
Слабоумие и отвага: почему женщины хотят замуж
  6217 9
Фото автора
Леонид Бондарь
учитель русского языка и литературы
"Сидим до глубокой ночи": как сделать домашнее задание и не поссориться со своим ребёнком
  6546 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo