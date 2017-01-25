Медведев: За пять лет необходимо привести городские улицы в достойный вид

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам потребовал за пять лет привести в достойный вид городские улицы. Об этом сообщает ТАСС.



Для выполнения поручения в правительстве рассмотрят проект "Формирование комфортной городской среды". Медведев подчеркнул, что всем людям важно, как выглядит двор, в котором они живут. Важно освещение во дворах, клумбы, наличие скамеек и парковок.



Глава правительства напомнил о решении увеличить расходы федерального бюджета на проект благоустройства городов с 5 до 20 млрд рублей. На благоустройство российских парков и скверов направят ещё 500 млн рублей.



Медведев отметил, что большую ответственность в сфере благоустройства несут органы местного самоуправления. Он сказал: "Важно, чтобы сами жители могли влиять на выбор варианта благоустройства, давать обратную связь, контролировать качество работ".



Напомним, ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов Напомним, ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назвал "настоящим позором" отсутствие в областном центре нормальных тротуаров. Мэр Калининграда Александр Ярошук позже заметил , что полностью отремонтировать дороги и тротуары в городе удастся только после чемпионата мира по футболу 2018 года.