Медведев: За пять лет необходимо привести городские улицы в достойный вид
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам потребовал за пять лет привести в достойный вид городские улицы. Об этом сообщает
ТАСС.
Для выполнения поручения в правительстве рассмотрят проект "Формирование комфортной городской среды". Медведев подчеркнул, что всем людям важно, как выглядит двор, в котором они живут. Важно освещение во дворах, клумбы, наличие скамеек и парковок.
Глава правительства напомнил о решении увеличить расходы федерального бюджета на проект благоустройства городов с 5 до 20 млрд рублей. На благоустройство российских парков и скверов направят ещё 500 млн рублей.
Медведев отметил, что большую ответственность в сфере благоустройства несут органы местного самоуправления. Он сказал: "Важно, чтобы сами жители могли влиять на выбор варианта благоустройства, давать обратную связь, контролировать качество работ".
Напомним, ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назвал
"настоящим позором" отсутствие в областном центре нормальных тротуаров. Мэр Калининграда Александр Ярошук позже заметил
, что полностью отремонтировать дороги и тротуары в городе удастся только после чемпионата мира по футболу 2018 года.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t918
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.