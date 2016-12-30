Алиханов: Отсутствие в Калининграде нормальных тротуаров — настоящий позор

Антон Алиханов заявил о том, что в следующем году город планирует потратить серьёзные средства на ремонт и создание тротуаров. Как передаёт пресс-служба правительства области, об этом он сообщил в ходе рабочего выезда в пятницу, 30 декабря.

Врио губернатора назвал отсутствие нормальных тротуаров "настоящим позором" и рассказал о намерениях охватить большую территорию — чтобы "как минимум в центре было приятно находиться и не приходилось прыгать по колдобинам с колясками и на велосипедах".