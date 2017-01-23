Расшифровали данные чёрных ящиков самолёта, выехавшего за пределы ВПП в Храброво
Специалисты из комиссии Росавиации расшифровали данные чёрных ящиков выкатившегося за ВПП в Калининграде самолёта и приступили к анализу полученной информации. Об этом пишет ТАСС.
"Комиссия продолжает свою работу, которая ведётся в сотрудничестве со специалистами Airbus. Оценивается состояние воздушного судна, выполнены работы по расшифровке средств объективного контроля — это параметрический самописец, речевой самописец, ведется работа по анализу этих записей, работа комиссии продолжается", — рассказал глава Росавиации Александр Нерадько.
По его словам, представители Airbus имеют возможность совместно с экспертами составить для себя объективную картину происшествия и его причин. Однако когда работа будет завершена — пока не известно.
Напомним, 3 января, в Храброво за пределы ВПП выехал
самолёт "Аэрофлота". На борту находились 167 человек. Никто из них не пострадал.
По факту происшествия Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ расследуется уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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