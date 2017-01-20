В Калининграде от электроснабжения отключены три светофора и несколько домов

В Калининграде в пятницу, 20 января, в связи с ремонтными работами на подстанциях отключены три светофора. Так, светофоры на перекрёстках ул. Комсомольская — пр-т Мира и пр-т Победы — ул. Красносельская не работают с 9:00 до 13:00, на ул. Горького — Черняховского будет отключён с 13:30 до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, в течение дня без электричества останутся дома и объекты по 1-му Октябрьскому проезду, 2—8, 2-му Октябрьскому проезду, 2—12, пр-ту Мира, 53—59, пр-ту Победы, 137—145, ул. Проф. Баранова, 36, 43—45, ул. Черняховского, 1—7, ул. Иванникова, 18.

Для замены запорной арматуры планируются отключения от горячего водоснабжения и отопления дома 33—43 по Южному бульвару — с 10:00 до 16:00.