ВЦИОМ: каждый пятый россиянин оправдывает насилие в семье

Поговорка "бьёт — значит любит" не уходит из сознания современных россиян. По данным опроса ВЦИОМ, каждый пятый наш соотечественник (19%) готов оправдать насилие в семье (в отношении не только супругов, но и детей).



При этом, хотя россияне в большинстве своём (79%) осуждают семейное насилие, они всё равно поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай нанесения побоев. Более того, значительная доля опрошенных полагает, что эта мера приведёт к снижению числа семейных побоев.



Как показывают данные опроса, случаи побоев в российских семьях нередки: треть респондентов (33%) сообщает, что подобные случаи бывали в семьях их знакомых, а каждый десятый (10%) лично столкнулся с этим в своей семье.



Большинство россиян уверено, что государство должно применять санкции к людям, совершающим насилие в семье. Наиболее адекватным наказанием считаются исправительные работы (25%). Штраф выбирают 13% опрошенных. Есть и те, кто предлагает в качестве наказания заключение под стражу: арест на 15 суток (16%) или тюремный срок (условный — 6% или реальный — 10%).



Идея смягчения наказания (перевод из разряда уголовных в административные преступления) для лиц, совершивших подобное преступление впервые, нашла поддержку более чем у половины наших сограждан (59%). Выступают против такого подхода 33% россиян. Положительный эффект от принятия подобного закона прогнозируют 41% респондентов: по их мнению, число случаев насилия в семье уменьшится. Напротив, ухудшения ситуации ожидают 13%, и ещё 40% полагают, что существенных изменений не произойдёт.