В крещенских купаниях приняли участие около 7 тыс. калининградцев
Фото из архива Клопс.Ru, автор Александр Подгорчук
В иордани, оборудованные в Калининградской области, ночью с 18 на 19 января окунулись около 7 тыс. человек. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе МЧС.
По сообщению ведомства, никаких чрезвычайных происшествий не зафиксировано — по крайней мере в течение ночи. Сегодня с наступлением светового дня граждане продолжают окунаться.
Около 1,8 миллиона россиян окунулись в иордани по всей стране в крещенскую ночь. Об этом сообщают "Вести.Ru"
. Всего по России было оборудовано около 4 тыс. тысяч мест для купания, на местах дежурили более 42 тыс. сотрудников различных ведомств. Сообщается, что никаких происшествий зафиксировано не было.
Напомним, в Калининградской области на Крещение оборудовано 21 место для купания.
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