В крещенских купаниях приняли участие около 7 тыс. калининградцев

В иордани, оборудованные в Калининградской области, ночью с 18 на 19 января окунулись около 7 тыс. человек. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе МЧС.



По сообщению ведомства, никаких чрезвычайных происшествий не зафиксировано — по крайней мере в течение ночи. Сегодня с наступлением светового дня граждане продолжают окунаться.



Около 1,8 миллиона россиян окунулись в иордани по всей стране в крещенскую ночь. Об этом сообщают Около 1,8 миллиона россиян окунулись в иордани по всей стране в крещенскую ночь. Об этом сообщают "Вести.Ru" . Всего по России было оборудовано около 4 тыс. тысяч мест для купания, на местах дежурили более 42 тыс. сотрудников различных ведомств. Сообщается, что никаких происшествий зафиксировано не было.



Напомним, в Калининградской области на Крещение оборудовано 21 место для купания.