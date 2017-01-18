Медики призывают калининградцев с хроническими болезнями отказаться от крещенских купаний

Погружение в ледяную купель в ночь на 19 января стала устоявшейся традицией для православных калининградцев. Однако медики предупреждают, что этот обряд может быть опасен для здоровья. Начмед городской станции скорой помощи Валерий Сергеев рекомендует хроническим больным воздержаться от такой экстремальной процедуры.

"Многие считают, что Крещение - праздник благодатный, и ничего плохого в такой день случиться не может. Но не каждый может похвастаться богатырским здоровьем. Знаете, вера не должна отменять науку и законы природы! Мы отмечаем большой вред, который наносится слабому организму в результате рискованного, неразумного купания в ледяной воде. Это серьезный стресс, дело может закончиться инфарктом и инсультом. Подобное "моржевание" также обостряет многие хронические заболевания, болезни почек, легких, женских половых органов, уха, горла и носа.", - пояснил Сергеев.

Он также отметил, что несчастные случаи во время крещенских купаний уже были. Так, в Калининграде в 2007 году 56 летняя женщина трижды окунулась в иордань и вышла на берег. Стала обуваться, потеряла сознание. Врачи "скорой" подоспели через минуту. Они несли ночное дежурство и сразу пришли на помощь, но медицина оказалась уже бессильна. В тот же день, купание чуть не закончились трагедией и для 47-летней калининградки. Она вышла из озера Шенфлиз и почувствовала себя плохо. С инсультом её доставили в больницу.