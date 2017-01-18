В Калининграде вступило в силу решение суда, освободившее горожан от платы за тепло по дополнительным квитанциям
Решение Московского районного суда Калининграда об аннулировании долгов по дополнительным квитанциям за тепло вступило в силу. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Напомним, в сентябре прошлого года прокуратура Калининграда добилась
аннулирования доначисления потребителям платы за тепловую энергию на общую сумму около 80 млн рублей. После проверки по факту взимания "Калининградтеплосетью" платы за апрель и октябрь 2015 года как за полные календарные месяцы было установлено, что муниципальное предприятие нарушает закон.
Калининградский областной суд, рассмотрев гражданское дело в апелляционном порядке, решение районного суда оставил без изменения, а жалобу ресурсоснабжающей организации — без удовлетворения.
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