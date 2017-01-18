Глава калининградского МРЭО: Посредники помогают водителям оформлять документы за деньги
Владимир Бегунков. Фото Виктора Буздина
Врио начальника МРЭО ГИБДД Владимир Бегунков признал факт наличия неких посредников, которые перед сдачей на права помогают оформлять документы автомобилистам в здании регистрационного подразделения. Об этом Бегунков сообщил журналистам во время брифинга в здании МРЭО.
"Посредники так называемые, они обычно сидят в здании, на подходе в подразделение окучивают людей, навязывают, по всей видимости, им свои услуги, оформляют и подают документы", — отметил Бегунков.
Глава МРЭО признал, что оформляют всё посредники надлежащим образом. Однако он призвал не обращаться к этим людям, так как всю необходимую информацию можно получить непосредственно при обращении.
"Не надо пользоваться их услугами: они обманывают, что тут очереди, а на самом деле — получил талон за 15 минут и сдал документы, а ещё лучше записываться на портале госуслуг", — пояснил Бегунков.
При этом он отметил
, что сейчас в подразделениях МРЭО в Калининградской области очередей нет, а в случае необходимости к работе с людьми подключаются дополнительные специалисты и даже он сам.
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