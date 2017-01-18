Глава калининградского МРЭО: Посредники помогают водителям оформлять документы за деньги

Врио начальника МРЭО ГИБДД Владимир Бегунков признал факт наличия неких посредников, которые перед сдачей на права помогают оформлять документы автомобилистам в здании регистрационного подразделения. Об этом Бегунков сообщил журналистам во время брифинга в здании МРЭО.



"Посредники так называемые, они обычно сидят в здании, на подходе в подразделение окучивают людей, навязывают, по всей видимости, им свои услуги, оформляют и подают документы", — отметил Бегунков.



Глава МРЭО признал, что оформляют всё посредники надлежащим образом. Однако он призвал не обращаться к этим людям, так как всю необходимую информацию можно получить непосредственно при обращении.



"Не надо пользоваться их услугами: они обманывают, что тут очереди, а на самом деле — получил талон за 15 минут и сдал документы, а ещё лучше записываться на портале госуслуг", — пояснил Бегунков.