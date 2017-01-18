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Глава калининградского МРЭО: Посредники помогают водителям оформлять документы за деньги

14:08
  1964 4
  • Владимир Бегунков. Фото Виктора Буздина
Владимир Бегунков. Фото Виктора Буздина
Врио начальника МРЭО ГИБДД Владимир Бегунков признал факт наличия неких посредников, которые перед сдачей на права помогают оформлять документы автомобилистам в здании регистрационного подразделения. Об этом Бегунков сообщил журналистам во время брифинга в здании МРЭО.

"Посредники так называемые, они обычно сидят в здании, на подходе в подразделение окучивают людей, навязывают, по всей видимости, им свои услуги, оформляют и подают документы", — отметил Бегунков.

Глава МРЭО признал, что оформляют всё посредники надлежащим образом. Однако он призвал не обращаться к этим людям, так как всю необходимую информацию можно получить непосредственно при обращении.

"Не надо пользоваться их услугами: они обманывают, что тут очереди, а на самом деле — получил талон за 15 минут и сдал документы, а ещё лучше записываться на портале госуслуг", — пояснил Бегунков.

При этом он отметил, что сейчас в подразделениях МРЭО в Калининградской области очередей нет, а в случае необходимости к работе с людьми подключаются дополнительные специалисты и даже он сам.

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4 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
14:44
Непонятно а почему посторонние находятся и свободно себя чувствуют на территории МРЭО ?

Кто их туда пустил и разрешил легально заниматься своей незаконной предпринимательской деятельностью?

Кто этот вопрос должен контролировать?

Почему даются, лишь мягкие, рекомендательные советы , от представителей власти?

Почему решение государственных вопросов, неизменно сопровождается параллельными предложениями сомнительных субъектов ?

Почему проходимцам предоставлена возможность безнаказанной, подмены работы государственного механизма ?

Почему с 90-годов, нельзя навести порядок раз и  навсегда ?
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Иван Иванович
Иван Иванович #
15:50
Соглашусь.
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Alex39rus
Alex39rus #
15:43
Кто может мне запретить находиться в здании МРЭО.
А если серьезно я месяц назад регистрировал авто. Записался на сайте Госуслуги, выбрал время, приехал раньше минут на 15, подошел к инспектору на пункт осмотра авто, спросил что еще кроме имеющихся у меня документов необходимо. Он мне сказал что необходимо заполнить заявление и сказал что я могу подойти к любому окну и взять бланк, я спросил что заполнять самому, на что он сказал можете и не сами но за деньги. Я заполнил по образцу заявление вручную, прошел без проблем осмотр и подал документы и через час получил на руки новые. Я никому не платил, а те кто платят видимо чего-то боятся или ленятся. Поэтому и есть такие люди предлагающие услуги.
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Николай Длинный
Николай Длинный #
16:08
Можно следующим образом перефразировать слова майора - " Да я тут начальник, но какая то невидимая сила тут всем управляет и сделать я ничего не могу, потому что она невидимая!" И вот этот мудак сидит там на деньги налогоплательщиков! Да гнать нахрен и с волчьим билетом ! Аууу начальники этого упыря , вы гдееее ??
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